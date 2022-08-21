Експерти з питань оборони з правлячих у ФРН партій "Союз 90/"зелені", СДПН та ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність бундесверу.

Про це повідомляє видання DW.

У своїй статті соціал-демократ Крістіан Клінк, “зелена” Зара Нанні і вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії.

“Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні “, – зазначили вони.

На їхню думку, Німеччина вже багато робить для допомоги Україні, але як найекономічніша країна могла б робити ще більше. Вони зауважили, що потрібне постійне постачання Україні систем озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні заклики.

Троє депутатів бундестагу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю.