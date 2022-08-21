Про це повідомляє видання DW.
У своїй статті соціал-демократ Крістіан Клінк, “зелена” Зара Нанні і вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.
Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії.
“Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні “, – зазначили вони.
На їхню думку, Німеччина вже багато робить для допомоги Україні, але як найекономічніша країна могла б робити ще більше. Вони зауважили, що потрібне постійне постачання Україні систем озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні заклики.
Троє депутатів бундестагу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю.
“Це дозволить допустити тимчасове зниження рівня пріоритетності бундесверу — наприклад, постачати до німецької армії вже використану техніку, яку потрібно буде замінити за першої можливості, а це своєю чергою може бути досягнуто шляхом підвищення ефективності оборонної промисловості ФРН”, – вважають автори статті.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.
- У Німеччині та Швеції заявили, що Україна має право використовувати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності, зокрема для повернення Криму.
- Профспілка поліції Німеччини (GdP) розкритикувала державні відомства країни за те, що вони досі чітко не розподілили повноваження щодо відстеження активів олігархів, котрі перебувають під санкціями.
- Голова польського уряду Матеуш Моравецький розкритикував Європейський Союз. За його словами, ЄС роками не хотів нічого чути про російську загрозу, а деякі лідери країн-членів Євросоюзу були “спокушені” президентом РФ Володимиром Путіним.