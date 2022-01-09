Від безпеки України залежить безпека Європи – Жозеп Боррель

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті ЄС.
“На кону вся архітектура європейської безпеки. Деякі російські пропозиції несумісні з фундаментальними принципами європейської безпеки, зокрема Гельсінським Заключним актом 1975 року”, — зазначив Жозеп Боррель.
При цьому, він додав, що представники Росії навмисно виключили будь-яку згадку про ЄС у проєктах договорів.
“Загалом напруженість у європейській безпеці зростає. Під час прес-конференції, яку ми проводили на лінії зіткнення, я наголосив, що наша головна турбота і мета – домогтися деескалації напруженості”, – наголосив Верховний представник ЄС.
На думку Борреля, російські пропозиції показують позицію влади РФ, котра прагне повернути назад еволюцію, що мала місце з 1990 року, завдаючи шкоди європейській єдності, порушуючи незалежність та суверенітет колишніх радянських республік. Такий тип розмежування сфер впливу не відповідає вимогам 2022 року.
Окрім цього, Жозеп Боррель назвав Росію “стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником”, повідомивши, що безпекова ситуація у Східній Європі стане головною темою неформальних зустрічей із міністрами закордонних справ та оборони країн ЄС наступного тижня.
“Діалог є обов’язковим, а також стримування та рішучість через тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжкі витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід з трансатлантичними та іншими однодумцями. Без безпеки України немає безпеки в Європі”, – резюмував глава дипломатії ЄС.
- Нагадаємо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону він закликав обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.
- Раніше голова Європарламенту Жозеп Боррель наполягав на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки навколо України.
- Також Жозеп Боррель закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Раніше Путін заявив, що обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.