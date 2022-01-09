Від безпеки України залежить безпека Європи – Жозеп Боррель

Ситуацію в Європі не обговорюватимуть без участі Євросоюзу, оскільки йдеться про безпеку усього регіону. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжкі витрати для Росії.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті ЄС.

“На кону вся архітектура європейської безпеки. Деякі російські пропозиції несумісні з фундаментальними принципами європейської безпеки, зокрема Гельсінським Заключним актом 1975 року”, — зазначив Жозеп Боррель.

При цьому, він додав, що представники Росії навмисно виключили будь-яку згадку про ЄС у проєктах договорів.

“Загалом напруженість у європейській безпеці зростає. Під час прес-конференції, яку ми проводили на лінії зіткнення, я наголосив, що наша головна турбота і мета – домогтися деескалації напруженості”, – наголосив Верховний представник ЄС.

На думку Борреля, російські пропозиції показують позицію влади РФ, котра прагне повернути назад еволюцію, що мала місце з 1990 року, завдаючи шкоди європейській єдності, порушуючи незалежність та суверенітет колишніх радянських республік. Такий тип розмежування сфер впливу не відповідає вимогам 2022 року.

Окрім цього, Жозеп Боррель назвав Росію “стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником”, повідомивши, що безпекова ситуація у Східній Європі стане головною темою неформальних зустрічей із міністрами закордонних справ та оборони країн ЄС наступного тижня.