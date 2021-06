Про це поінформували в пресслужбах Військово-морських сил США та компанії Boeing.

В обох пресслужбах зазначають, що така дозаправка в повітрі відбулася “вперше в історії”.

“Вперше в історії ВМС США та Boeing продемонстрували дозаправку повітря-повітря за допомогою безпілотного літального апарата MQ-25, що належить Boeing, для заправки іншого літака”, – йдеться в повідомленні корпорації.

Безпілотник дозаправив американський палубний багатоцільовий винищувач F/A-18 Super Hornet.

Випробувальний політ відбувся 4 червня, але про нього стало відомо зараз.

Літак і безпілотник вилетіли з аеропорту MidAmerica Airport (штат Іллінойс).

Під час польоту тестова модель безпілотника MQ-25 ввела паливо в баки винищувача ВМС США.

Під час заправки винищувач перебував на відстані менше 7 метрів від безпілотника.

До успішної дозаправки безпілотник MQ-25 здійснив 25 тестових польотів. Випробування апарату триватимуть протягом найближчих кількох місяців і включатимуть розширення діапазону польоту та випробування двигунів.

Апарат MQ-25 є важливою частиною інтеграції безпілотних систем у палубну авіацію американського флоту.

Корпорація Boeing виробляє та тестує безпілотники MQ-25 в рамках контракту з Пентагоном, який був укладений у 2018 році. Сума угоди склала $805 млн.

History in flight! During a recent #MQ25 T1 test asset flight, this unmanned aerial refueler for the @USNavy delivered fuel to an F/A-18 #SuperHornet — the first time an unmanned aircraft has ever refueled another aircraft. pic.twitter.com/oDs9Y2uQdQ

— Boeing Defense (@BoeingDefense) June 7, 2021