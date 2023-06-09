Безпілотник, який впав у Воронежі, намагався атакувати авіазавод – росЗМІ

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС
Згідно з даними, невідомий безпілотник сьогодні намагався атакувати воронезький авіазавод.
Однак його вдалось заглушити засобами радіоелектронної боротьби, після чого він влетів у житлову багатоповерхівку.
Також повідомляється, що місцева влада вирішує, чи потрібно після падіння БпЛА розселити мешканців всього будинку, чи лише одного під’їзду.
Зреагували на інцидент і у Кремлі. Зокрема Дмитро Пєсков – прессекретар Кремля – звинуватив в атаці БпЛА Україну.
“Київський режим продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Але ми продовжуємо боротьбу та “СВО””, – сказав він.
ДОВІДКА: 9 червня у Росії безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку на вулиці Белінського у Воронежі. Як наслідок – пошкоджено декілька квартир, троє осіб зазнали поранень.
- 6 червня росіяни, ймовірно, збили власний безпілотник іранського виробництва над тимчасово окупованим Кримом.