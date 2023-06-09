Безпілотник, що впав у Воронежі, намагався атакувати авіазавод – росЗМІ

У російських ЗМІ повідомили, що безпілотник, який сьогодні влучив у багатоповерхівку Воронежа, намагався атакувати місцевий авіазавод.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Згідно з даними, невідомий безпілотник сьогодні намагався атакувати воронезький авіазавод.

Однак його вдалось заглушити засобами радіоелектронної боротьби, після чого він влетів у житлову багатоповерхівку.

Також повідомляється, що місцева влада вирішує, чи потрібно після падіння БпЛА розселити мешканців всього будинку, чи лише одного під’їзду.

Зреагували на інцидент і у Кремлі. Зокрема Дмитро Пєсков – прессекретар Кремля – звинуватив в атаці БпЛА Україну.

“Київський режим продовжує атакувати об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Але ми продовжуємо боротьбу та “СВО””, – сказав він.

ДОВІДКА: 9 червня у Росії безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку на вулиці Белінського у Воронежі. Як наслідок – пошкоджено декілька квартир, троє осіб зазнали поранень.