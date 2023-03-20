Про це сповіщає Reuters.
Нагадаємо, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
“Цілком очевидно, чим займаються ці безпілотники: це, безперечно, не мирна місія із убезпечення судноплавства в міжнародних водах. І фактично ми говоримо про пряму участь операторів цих безпілотників у конфлікті проти нас”, – заявив Пєсков.
Як повідомляється, Сполучені Штати заявили, що російські літаки “турбували” безпілотник під час розвідувальної місії, розпилюючи на нього пальне, перед тим, як один із винищувачів “зачепив” пропелер БпЛА і спричинив його падіння в Чорне море.
Наголошено, що Росія, своєю чергою, заявила, що дрон порушив кордони повітряного простору та втратив контроль після різкого маневру. США заявили, що інцидент продемонстрував нерозсудливість і можливу некомпетентність з боку російських пілотів.
Як додається, Москва стверджує, що Сполучені Штати та їхні союзники використовують Україну, щоб вести війну проти Росії та завдати “стратегічної поразки” РФ.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.
- Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.
- У Кремлі поскаржилися, що відносини між Росією та США перебувають у “найнижчій точці” і знаходяться в “жалюгідному стані”. Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков після того, як американські військові заявили, що російський винищувач змусив безпілотник ВПС США впасти в Чорному морі.