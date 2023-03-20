За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, американські безпілотники, які здійснюють польоти над Чорним морем, підтверджують участь Сполучених Штатів у "конфлікті проти Росії".

Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

“Цілком очевидно, чим займаються ці безпілотники: це, безперечно, не мирна місія із убезпечення судноплавства в міжнародних водах. І фактично ми говоримо про пряму участь операторів цих безпілотників у конфлікті проти нас”, – заявив Пєсков.

Як повідомляється, Сполучені Штати заявили, що російські літаки “турбували” безпілотник під час розвідувальної місії, розпилюючи на нього пальне, перед тим, як один із винищувачів “зачепив” пропелер БпЛА і спричинив його падіння в Чорне море.

Наголошено, що Росія, своєю чергою, заявила, що дрон порушив кордони повітряного простору та втратив контроль після різкого маневру. США заявили, що інцидент продемонстрував нерозсудливість і можливу некомпетентність з боку російських пілотів.

Як додається, Москва стверджує, що Сполучені Штати та їхні союзники використовують Україну, щоб вести війну проти Росії та завдати “стратегічної поразки” РФ.