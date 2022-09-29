Є пари, яким вдається зачати дитину швидко, для інших це стає складним завданням, треті свідомо відкладають дітонародження на потім. Якщо ви з тих, кому родичі нагадують про годинник, що цокає, коли ви й самі починаєте турбуватися про вагітність, яка ніяк не настає, можливо, ви захочете поставити кілька питань репродуктологу — фахівцю з лікування безпліддя. Ми вирішили допомогти вам і самі запитали репродуктологів, про що їх запитують найчастіше. Публікуємо ці питання з отриманими відповідями.

Я турбуюсь, що безплідна, що мені робити, з чого розпочинати?

З консультації у репродуктолога. Можливо, ви надмірно недовірливі, й про безплідність говорити рано, а може, навпаки, потрібно швидко діяти, щоб не прогаяти шанс. Це визначить лікар під час консультації, а тоді розробить план дій, звичайно, якщо ви захочете діяти.

Чим репродуктолог відрізняється від гінеколога?

Репродуктолог практикує не гінекологію загалом, а саме лікування безпліддя, переважно з допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Інакше кажучи, це фахівець зі штучного запліднення.

Чи може людина бути безплідною, якщо вона не має жодних проблем зі здоров’ям?

Може. Вона може мати аномалії будови репродуктивних органів, які виявляються лише за цілеспрямованого обстеження. Або такий приклад — вікова безплідність. У жінок після 40 років фертильність різко знижується, тому причини цілком фізіологічні, здоров’я не страждає. Крім того, є патології, які протікають потай. Людина може мати захворювання та не знати про це.

Чи може безпліддя пройти спонтанно, без лікування?

Таке може бути. Наприклад, людина може скинути вагу й цим усунути дисбаланс гормонів, наслідком чого стане зачаття. Вплинути може й зміна статевого партнера, якщо йшлося, наприклад, про деякі форми імунологічного безпліддя. Проте сподіватися на спонтанне розв’язання проблеми не варто, таке трапляється рідко. Правильніше пройти обстеження та з’ясувати причину.

Чи справді аборт призводить до безпліддя, чи цим просто лякають?

Наслідки штучного переривання вагітності дійсно можуть призвести до безплідності. Це трапляється не часто, у 5–7% випадків. Щоправда, ця статистика погано допомагає тим жінкам, які потрапляють у ці 5–7%, тож краще абортів уникати.

У якому віці краще заводити дітей?

Піком жіночої фертильності є період з 20 до 30 років. З погляду організму це оптимальний час для народження дитини. Варто зауважити, що й лікування безпліддя найефективніше в цей час, тому лікарі наполягають на тому, щоб не відкладати проблему на тривалий термін.

Коли турбуватися про безпліддя?

Про безплідність варто замислитися після двох років регулярних, але безуспішних спроб зачати дитину. Деякі лікарі говорять не про два роки, а про рік. За статистикою, ймовірність настання вагітності за активного статевого життя без застосування контрацептивів протягом року становить близько 85%. Однак тут відіграє роль ще й віковий чинник. Одна справа, якщо ви молода пара, інша — якщо вам за 35. Після 35 років не рекомендується чекати настання вагітності довше за рік, а після 40 — довше за шість місяців. Якщо за цей час вагітність не настає, варто проконсультуватись із репродуктологом.

Яка гарантія народження дитини після ЕКЗ?

Коли йдеться про дітонародження, говорять не про гарантії, а про ймовірність. Імовірність народження дитини після ЕКЗ досить висока й становить близько 60%, проте це не означає 60% після першої спроби. Іноді досягнення успіху потрібно зробити кілька спроб із різними модифікаціями штучного запліднення.