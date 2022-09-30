Попри останні заяви про те, що Білорусь готується приймати мобілізованих росіян, однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що безпосередня участь РБ у війні проти України - малоймовірна.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики прокоментували заяви українських посадовців про те, що у Білорусі готуються приймати новомобілізованих росіян.

Зокрема про те, що Білорусь готується прийняти до 20 000 російських армійців повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.

Також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов також заявив, що тривають заходи щодо розширення Лунінецького аеродрому (50 км від білорусько-українського кордону), ремонту складської та військової інфраструктури.

Окрім цього, незалежна моніторингова організація Belarus Hajan Project також повідомила, що Росія доставила літаки Су-30 на аеродром Барановичі в Білорусі.

“Ці дані можуть свідчити про те, що Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні показники неминучої участі Білорусі в Україні від імені Росії”, – наголосили експерти.

Однак Олексій Громов також заявив, що немає жодних ознак того, що російські війська формують ударну групу для націлювання на північ України, що свідчить про те, що російські війська навряд чи використовуватимуть Білорусь як стартовий майданчик для наземних атак на Україну, попри повідомлення про скупчення військ і техніки в Білорусі.

“Ці повідомлення, швидше за все, свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати свої відносини з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу”, – додали аналітики.

В ISW нагадали, що раніше вже повідомляли про те, що Лукашенко не може дозволити Білорусі безпосереднього втручання у російсько-українську війну на боці РФ, оскільки це матиме для нього внутрішні наслідки.

“ISW також оцінює, що Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у Білорусі”, – резюмували експерти.