Президент України Володимир Зеленський під час першої з квітня телефонної розмови з президентом США Джо Байденом подякував за послідовну, незмінну підтримку нашої країни у протидії агресії з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський відзначив важливість та вчасність надання Сполученими Штатами додаткового пакета допомоги обсягом в $1 млрд.

“Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором”, – наголосив глава держави й подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Він поінформував американського колегу щодо подій на передовій та розповів про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Також наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату “Рамштайн”.

Окрім цього, співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

“Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні”, – зазначив Зеленський.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 15 червня напередодні оголошення про надання безпекової допомоги та іншої гуманітарної допомоги Україні у розмірі 1 мільярда доларів на тлі військової агресії РФ, що триває.