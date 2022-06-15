Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський відзначив важливість та вчасність надання Сполученими Штатами додаткового пакета допомоги обсягом в $1 млрд.
“Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором”, – наголосив глава держави й подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.
Він поінформував американського колегу щодо подій на передовій та розповів про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Також наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату “Рамштайн”.
Окрім цього, співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.
“Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні”, – зазначив Зеленський.
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 15 червня напередодні оголошення про надання безпекової допомоги та іншої гуманітарної допомоги Україні у розмірі 1 мільярда доларів на тлі військової агресії РФ, що триває.
- Нагадаємо, Міністерство оборони США детально оприлюднило анонсований 15 червня безпековий пакет допомоги, який надсилають Україні для боротьби з РФ — на загальну суму близько 1 мільярда доларів. Він містить додаткові гаубиці, боєприпаси, а також системи берегової оборони Harpoon.
- Сполучені Штати готові підтримати новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії, якщо його буде створено.
- Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що незабаром будуть посилені зусилля задля того, щоб надати Україні якомога більше допомоги.
- Своєю чергою, Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.