Губернатори штатів Айова і Небраска минулого тижня оголосили, що передадуть Україні захисне спорядження, зокрема військове, таке як шоломи та жилети, щоб допомогти цивільному населенню захиститися від російського нападу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Губернатор штату Небраска Піт Рікеттс заявив, що його штат надішле 550 одиниць захисного спорядження. Водночас губернаторка Айови Кім Рейнольдс наголосила, що департамент громадської безпеки її штату та 18 правоохоронних органів нададуть Україні 860 одиниць спорядження.

Агентства приєднуються до зростаючого списку поліцейських департаментів – від Каліфорнії до Огайо і Вермонта – які дарують поліцейське спорядження для допомоги українським цивільним.

Експерти зазначають, що це безпрецедентне рішення, коли правоохоронні органи США дарують поліцейське захисне спорядження та військове спорядження іноземній країні, яка бере участь у триваючій війні. Ці зусилля також викликають питання про роль поліцейських відділів і про те, чи повинні вони, як внутрішні правоохоронні органи, відправляти обладнання в іноземний конфлікт за межами їхньої юрисдикції.

Оскільки немає центральної координаційної групи, немає простого способу визначити, чи підпадає відправлене під дію експортних правил.

Українсько-американська координаційна рада (UACC), неприбуткова організація, перебуває в центрі зусиль, спрямованих на відправку в Україну військового та поліцейського захисних засобів, зокрема й балістичних шоломів, жорстких пластин, вкладишів для м’якої броні та жилетів.