Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Губернатор штату Небраска Піт Рікеттс заявив, що його штат надішле 550 одиниць захисного спорядження. Водночас губернаторка Айови Кім Рейнольдс наголосила, що департамент громадської безпеки її штату та 18 правоохоронних органів нададуть Україні 860 одиниць спорядження.
Агентства приєднуються до зростаючого списку поліцейських департаментів – від Каліфорнії до Огайо і Вермонта – які дарують поліцейське спорядження для допомоги українським цивільним.
Експерти зазначають, що це безпрецедентне рішення, коли правоохоронні органи США дарують поліцейське захисне спорядження та військове спорядження іноземній країні, яка бере участь у триваючій війні. Ці зусилля також викликають питання про роль поліцейських відділів і про те, чи повинні вони, як внутрішні правоохоронні органи, відправляти обладнання в іноземний конфлікт за межами їхньої юрисдикції.
Оскільки немає центральної координаційної групи, немає простого способу визначити, чи підпадає відправлене під дію експортних правил.
Українсько-американська координаційна рада (UACC), неприбуткова організація, перебуває в центрі зусиль, спрямованих на відправку в Україну військового та поліцейського захисних засобів, зокрема й балістичних шоломів, жорстких пластин, вкладишів для м’якої броні та жилетів.
- Нагадаємо, після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Також Велика Британія передасть Україні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal. Їх включено в першу чергу постачання.
- Раніше Чеська Республіка спорядила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Словацька Республіка передала Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 для захисту від російської збройної агресії.
- Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.