Про це пише Fox News.
Зазначається, що тим, хто з 25 березня отримує допомогу по безробіттю, видадуть спеціальну карту з 500 доларами, які можна витратити в будь-якому ресторані в штаті.
“Ресторанна” карта працює як дебетова, дозволяючи відвідувачам оплачувати рахунок і залишати чайові.
Нова програма, в рамках якої влада, в загальному, видасть 75 мільйонів доларів, спрямована на підтримку роботи місцевих кафе і ресторанів.
- З початку карантину (з 12 березня по 31 серпня) статусу безробітного набули 444,4 тисячі українців.