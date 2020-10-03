Влада американського штату Гаваї роздасть безробітним по 500 доларів для походів в ресторани.

Про це пише Fox News.

Зазначається, що тим, хто з 25 березня отримує допомогу по безробіттю, видадуть спеціальну карту з 500 доларами, які можна витратити в будь-якому ресторані в штаті.

“Ресторанна” карта працює як дебетова, дозволяючи відвідувачам оплачувати рахунок і залишати чайові.

Нова програма, в рамках якої влада, в загальному, видасть 75 мільйонів доларів, спрямована на підтримку роботи місцевих кафе і ресторанів.