Про це повідомили в Міністерстві праці США.
На сьогодні близько 10 мільйонів американців не мають постійної роботи, яка давала б стабільний дохід.
745 тисяч американців з початку 2021 року подали заявки на отримання фінансової допомоги від держави у зв’язку з тим, що мали сезонну роботу і тепер втратили джерело доходу.
Ще близько 437 тисяч американців просять надати їм фінансову допомогу, як самозайняті або такі, діяльність яких пов’язана з концертами.
Минулого тижня було зареєстровано 1,2 мільйона заяв від людей, які подали заяву на першу виплату через втрату роботи у зв’язку з пандемією коронавірусу. Це без урахування сезонних працівників. Сума виплат становила близько 4,3 мільйона доларів на тиждень.
У порівнянні з ситуацією, яка була в країні на початку локдауну через пандемію, стало краще. Тоді щотижня з бюджету виплачували по 6,9 мільйона доларів, а робочі місця зникали через ліквідацію бізнесів і підприємств.
За офіційними даними, рівень безробіття в США – 6,2%, але голова Федеральної резервної системи Джер Пауелл називає цифру в межах 10%.
- 8 травня у США оголосили про рекордний рівень безробіття. За час кризи, спричиненої коронавірусом, 20,5 мільйона людей втратили свої робочі місця.