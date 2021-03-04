Рівень безробіття в США залишається стабільно високим і продовжує зростати з різних причин. Головні — сезонність та пандемія коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві праці США.

На сьогодні близько 10 мільйонів американців не мають постійної роботи, яка давала б стабільний дохід.

745 тисяч американців з початку 2021 року подали заявки на отримання фінансової допомоги від держави у зв’язку з тим, що мали сезонну роботу і тепер втратили джерело доходу.

Ще близько 437 тисяч американців просять надати їм фінансову допомогу, як самозайняті або такі, діяльність яких пов’язана з концертами.

Минулого тижня було зареєстровано 1,2 мільйона заяв від людей, які подали заяву на першу виплату через втрату роботи у зв’язку з пандемією коронавірусу. Це без урахування сезонних працівників. Сума виплат становила близько 4,3 мільйона доларів на тиждень.

У порівнянні з ситуацією, яка була в країні на початку локдауну через пандемію, стало краще. Тоді щотижня з бюджету виплачували по 6,9 мільйона доларів, а робочі місця зникали через ліквідацію бізнесів і підприємств.

За офіційними даними, рівень безробіття в США – 6,2%, але голова Федеральної резервної системи Джер Пауелл називає цифру в межах 10%.