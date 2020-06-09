Передача коронавірусу COVID-19 від людини до людини в разі безсимптомного перебігу захворювання відбувається "дуже рідко".

Про це заявила глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров’я з нових хвороб і зоонози Марія Ван Керхе, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ця інформація суперечить широко поширеній думці серед працівників охорони здоров’я та дослідників про те, що коронавірус поширюється людьми, у яких не було ознак хвороби.

За словами Ван Керхе, для підтвердження ролі так званих безсимптомних і предсимптомних випадків в поширенні захворювання необхідні додаткові дослідження. Але якщо інформація про те, що безсимптомна передача коронавірусу зустрічається дуже рідко, виявиться правдою, то це може мати серйозний вплив на те, як представники охорони здоров’я та уряду підходять до боротьби з пандемією.

Країни по всьому світу з обережністю ставилися до пом’якшення керівних принципів по соціальному дистанціювання і жорстким обмеженням на поїздки, побоюючись, що люди без симптомів можуть поширювати збудник COVID-19. Оскільки виявлення безсимптомних випадків дуже складне, США та інші країни намагаються впровадити адекватне тестування, щоб оцінити, наскільки широко поширене захворювання.