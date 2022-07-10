Народна депутатка Мар'яна Безугла звертатиметься до фракції "Слуга народу", аби виключити зі своїх лав народного депутата Миколу Тищенка. Вона звинуватила колегу у причетності до шахрайських схем під час війни.

Про це нардепка повідомила у Facebook.

“Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні (Михайло Майман – ред.) та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити “схеми” на війні, людській надії, горі, а часом, – нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга”, – написала Безугла.

Вона зауважила, що була на допиті в Нацполіції, подає депутатські звернення та звертатиметься до голови фракції “Слуга народу” щодо розгляду виключення з фракції та партії Миколи Тищенка.

У дописі нардепка перелічила прізвиська свого колеги та зауважила, що в їхній команді багато чудових людей в команді, а “це (Микола Тищенко – ред.) — пляма, потемніла в умовах війни”.

Раніше Безугла зазначила, що нардеп Тищенко незаконно отримав “нагородну” зброю від Михайла Маймана. За її словами, Майман вводить людей в оману та виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіальної громади Києва “Архангели Михайла”.

Своєю чергою, Михайло Майман у коментарях під дописом заявив, що Безугла “бреше”, або її вводять в “оману і використовують як інструмент тиску на правоохоронні органи”.