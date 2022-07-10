Про це нардепка повідомила у Facebook.
“Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні (Михайло Майман – ред.) та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити “схеми” на війні, людській надії, горі, а часом, – нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга”, – написала Безугла.
Вона зауважила, що була на допиті в Нацполіції, подає депутатські звернення та звертатиметься до голови фракції “Слуга народу” щодо розгляду виключення з фракції та партії Миколи Тищенка.
У дописі нардепка перелічила прізвиська свого колеги та зауважила, що в їхній команді багато чудових людей в команді, а “це (Микола Тищенко – ред.) — пляма, потемніла в умовах війни”.
Раніше Безугла зазначила, що нардеп Тищенко незаконно отримав “нагородну” зброю від Михайла Маймана. За її словами, Майман вводить людей в оману та виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіальної громади Києва “Архангели Михайла”.
Своєю чергою, Михайло Майман у коментарях під дописом заявив, що Безугла “бреше”, або її вводять в “оману і використовують як інструмент тиску на правоохоронні органи”.
- Раніше Управління державної охорони (УДО) заперечило, що причетне до нагородження зброєю нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка. УДО стало вже третім правоохоронним відомством, якому нічого не відомо про нагородну зброю для Тищенка. У Міністерстві оборони України на запит #Букв відповіли, що не причетні до нагородження Тищенка. Така ж відповідь про непричетність до нагородження нардепа надійшла і від Головного управління розвідки.
- На початку квітня нардеп від “Слуги народу” Микола “Титан” Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.
- За словами нардепки “Слуги народу” Мар’яни Безуглої, уже кілька місяців вона працює в зоні бойових дій за власною ініціативою.
- Раніше українські журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов повідомили, що народна обраниця від фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла перебуває у Сєвєродонецьку, де бере участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів.
- Нагадаємо, виконавча директорка “Лабораторії законодавчих ініціатив” заявила про припинення будь-якої співпраці з Мар’яною Безуглою через проєкт закону про розстріл військових та ситуацію з Бутусовим.