Такі короткі тези крутяться в голові після ознайомлення зі свіженьким постом народної обраниці.

По факту, пост про те, як вона НЕ потрапила на жіночий конгрес, бо не отримала належної уваги до своєї персони.

«Доброго дня, в мене запрошення на форум. Я спікер?» – почала свій спітч пані Марʼяна.

Наразі, загалу не відомі факти, щоб зʼясувати в якості кого вона зʼявилася на захід, та звідки в неї запрошення. Але питання, м’яко кажучи, дивне.

«Виділила час, примчала до вас на годинку. 2023 рік все-таки. Нерівні умови мобілізації, дискримінація чоловіків, в той же час— проблеми жінок у військах. Законодавчі зміни.» – продовжила Безугла.

Та зʼясувалось, що серед спікерів її немає і не було. Це видно з відповіді, яку вона отримала та процитувала у своєму пості. А далі понеслось…

«Клубна атмосфера, стоять якісь снеки, фіолетові буклетики і навколо майже одні жінки.

Вважаю, такі феміністичні рухи не потрібні.» – пише Безугла.

Резюмувала фразою: «поїхала 😅».

Але розмірковувати продовжила й після завершальної дії.

«Жіночий конгрес, це як чорношкірий чи білошкірий конгрес? Як можна організовувати захід відповідно до вродженої характеристики?» – ділиться роздумами Безугла.



«Може, конгрес, присвячений проблемам жінок, чи хоч щось так?»

Та може! Але про це будуть знати всі, хто його відвідав або слідкував за подією в різний спосіб, та не Безугла.