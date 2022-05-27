Журналіст та головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов відповів на звернення народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка закликала СБУ "щось зробити" стосовно нього.

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла опублікувала допис на свої сторінці у Facebook. В ньому вона звинуватила журналіста Юрія Бутусова у “безкарному викладенні тонни інформації” щодо українських військових. Також вона звернулася до СБУ із вимогою “щось зробити” стосовно Юрія Бутусова.

Натомість Юрій Бутусов відреагував на таке звернення у Facebook.

Він заявив, що повідомлення народної депутатки – це відповідь на те, що три дні тому він розкритикував її законопроєкт, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів.

“У відповідь Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака “гнилої системи” і “ганьба” для голови СБУ Івана Баканова. Через мене вимагає “перезапуск” СБУ, – зауважив Юрій Бутусов.

Також він наголосив на тому, що заява є незаконною, адже Мар’яна Безугла є народною депутаткою партії “Слуга народу”, а тому має вагомий впив на дії та рішення СБУ.

За словами Бутусова, його опонентка заблокувала листування у месенджері. Але в останньому повідомленні вона написала, що “після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити”.

Журналіст звернувся до Офісу президента з вимогою дати пояснення, чи поділяє керівництво партії позицію народної депутатки Мар’яни Безуглої.

“Прошу журналістів звернутись до пані Безуглої з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повідомлення, яке вона мені надіслала. В якому вона згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком” – додав Юрій Бутусов.