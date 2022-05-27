Нагадаємо, що Мар’яна Безугла опублікувала допис на свої сторінці у Facebook. В ньому вона звинуватила журналіста Юрія Бутусова у “безкарному викладенні тонни інформації” щодо українських військових. Також вона звернулася до СБУ із вимогою “щось зробити” стосовно Юрія Бутусова.
Натомість Юрій Бутусов відреагував на таке звернення у Facebook.
Він заявив, що повідомлення народної депутатки – це відповідь на те, що три дні тому він розкритикував її законопроєкт, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів.
“У відповідь Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака “гнилої системи” і “ганьба” для голови СБУ Івана Баканова. Через мене вимагає “перезапуск” СБУ, – зауважив Юрій Бутусов.
Також він наголосив на тому, що заява є незаконною, адже Мар’яна Безугла є народною депутаткою партії “Слуга народу”, а тому має вагомий впив на дії та рішення СБУ.
За словами Бутусова, його опонентка заблокувала листування у месенджері. Але в останньому повідомленні вона написала, що “після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити”.
Журналіст звернувся до Офісу президента з вимогою дати пояснення, чи поділяє керівництво партії позицію народної депутатки Мар’яни Безуглої.
“Прошу журналістів звернутись до пані Безуглої з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повідомлення, яке вона мені надіслала. В якому вона згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком” – додав Юрій Бутусов.
- Нагадаємо, що ародна обраниця від “Слуги народу” Мар’яна Безугла розкритикувала Службу безпеки України, закликавши відомство “щось зробити” щодо журналіста Юрія Бутусова.
- Декілька нардепів від “Слуги народу” та один представник “Нашого краю” пропонують внести зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо забезпечення можливості припинення кримінальних правопорушень в умовах особливого стану. Зокрема народні обранці пропонують надати дозвіл командирам вбивати на місці військових у випадку непокори.
- 26 листопада на пресмарафоні у президента України Володимира Зеленського відбулася словесна перепалка з головним редактором Цензор.нет Юрієм Бутусовим.