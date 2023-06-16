У межах благодійної акції "Українським дітям – українську книгу" дитячим бібліотекам Одеси та Рівного передали майже 10 тисяч українських книг на заміну російської літератури.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відтак, дитячим бібліотекам Одеси на заміну російським книжкам передали понад 7 тисяч екземплярів дитячої та художньої літератури. Ще 2,5 тисячі сучасних українських книг відправилися до Рівного, вони будуть розподілені між бібліотеками громад регіону. Серед переліку книг – “Тигролови”, “Чорна рада”, “Острів скарбів”, “Енеїда” та ще десятки україномовних книжок.

Загалом у межах акції протягом року читачам в Україні та за її межами передано майже 600 тисяч примірників підручників, навчальних посібників та художньої літератури. Подолано понад 400 тис. км Україною та 25 європейськими країнами.

За словами першого заступника голови Держкомтелерадіо Богдана Червака, від початку повномасштабного вторгнення РФ головна ідея акції №Українським дітям – українську книгу” була забезпечити підручниками й художньою літературою дітей, які, рятуючись від російської агресії, змушені були залишити свої домівки та тимчасово виїхати за кордон.

Благодійна акція “Українським дітям – українську книгу” реалізується Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством закордонних справ за сприяння благодійного фонду “Здоров‘я майбутнього”. В межах благодійної акції реалізуються також ініціативи “Українським захисникам – українську книгу” та “Українській молоді – європейську книгу”.