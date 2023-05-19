Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Рішення про участь України у виставці було ухвалено після майже 10-річної перерви.

У виставці візьмуть участь понад 30 українських архітекторок та архітекторів і представників інших дисциплін. Передбачається, що виставка також допоможе залучити до відновлення найкращих іноземних фахівців.

“Для нас це можливість показати, що попри війну, ми орієнтовані на відродження, на творення архітектури оновленої України. В основі — принципи безбар’єрності, енергоефективності та екологічності. Рік повномасштабного вторгнення дав поштовх до переосмислення поняття безпеки і це знайшло відображення у концепції, яка буде представлена українськими митцями. Важливо, що бієнале — це культурний діалог між Україною та цивілізованим світом, висловлювання, на яких будуватиметься майбутнє”, — прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Виставка триватиме у Венеції з 20 травня до 26 листопада.

Головна мета виставки — продемонструвати архітектурні рішення, які б давали відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні виклики.

Довідково. Biennale Architettura — міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні 2 роки у Венеції. В її межах країни-учасники мають змогу облаштувати власні павільйони та презентувати свою архітектурну візію.