Журналіст Денис Бігус (редактор BIHUS.info) видалив випуск програми "Геометрія Л" про противників вакцинації, а також вибачився перед людьми, які могли змінити думку після перегляду, і перед своєю командою.

Відповідне відеозвернення оприлюднено на Facebook-сторінці BIHUS.info.

Так, 11 січня було оприлюднено випуск програми “Геометрія Л”, присвячений вакцинації, який розкритикували в соцмережах. Увечері 14 січня запис зник з YouTube-каналу BIHUS.info.

Сьогодні ж Бігус повідомив, що вирішив його видалити.

“Мені, як людині “глибоко вакцинованій” було дивно виявити, що я є головним антивакцинаторським злом всієї країни. Раптово всі почали боротися зі мною, і це дуже специфічне відчуття, коли це роблять люди з такою ж позицією, як у тебе, яких ти вважаєш однодумцями як мінімум з цього питання… Моя логіка була наступною: візьмемо групу людей, нехай і з необґрунтованими і небезпечними переконаннями, але подивимося, хто вони, як вони живуть, як їх підштовхнути, щоб вони змінювали свою точку зору, у що вони ще вірять”, – зазначив журналіст.

Бігус уточнив, що очікував критику в коментарях, але навіть не думав, що її буде стільки.

“Спочатку все йшло як звичайно, але потім підключився Facebook. Його просвітницька частина, і це я говорю без сарказму… Позиція у цієї частини була наступною: сам факт участі у нас групи супротивників вакцин є пропагандою антивакцинації, і все інше не має значення. Для мене особисто ця теза є протиприродною… Приблизно через добу я виявився винним в епідеміологічній ситуації в Україні. Фокус у принципі змістився з антивакцинації на мене особисто”, – заявив журналіст.

Бігус наголосив, що це ніяк його не виправдовує як автора програми.

“Я не збираюся більше в цьому колупатися, випуск був видалений з каналу. Це перше відео, яке ми будь-коли самостійно видаляли. Я повторюся: в нього не закладалася ідея не те що пропаганди антивакцинації, туди не закладалося навіть щось на зразок: “Давайте покажемо іншу думку”. Тому що я не прихильник існування тут іншої думки. Я хотів показати людей, які існують. І через те, що відео видалили, вони існувати не перестануть”, – повідомив журналіст.

Чому ми видалили випуск з антивакцинаторами Щодо випуску #Геометрія_Л з антивакцинаторами.

Звернення Denys Bihus.

Приносимо вибачення тим, хто зрозумів цей формат інакше від тої ідеї, яку ми в нього вкладали. Опубліковано BIHUS.info Середа, 15 січня 2020 р.

Після цього Бігус приніс вибачення людям, які могли змінити думку з приводу щеплень після перегляду передачі.

“Мені реально складно всерйоз прийняти, що хтось, подивившись цей випуск, перегляне своє ставлення і перейметься ідеями антивакцинації. Але якщо цей хтось дійсно існує, я приношу йому свої глибокі і щирі вибачення. Також мої вибачення довгому списку людей в і поза моєю командою, які потрапили під удар взагалі ні за що”, – наголосив він.

Бігус також вибачився перед учасниками випуску програми.