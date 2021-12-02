Журналіст-розслідувач Денис Бігус перепросив за матеріал, в якому стверджувалося, що під час обшуків у будинку нардепа від "Оозиційної платформи - За життя" Іллі Киви знайшли великі суми грошей і золото. Нардеп відповів на це вибачення.

Відповідне відео опублікував Денис Бігус.

1 грудня на сайті Bihus.info з’явився матеріал, згідно з яким під час обшуків 16 листопада у квартирі нардепа Іллі Киви правоохоронці знайшли 1,1 мільйона доларів готівкою, багато золота та портрети, на яких депутат зображується в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні та багато інших коштовних предметів. Вранці 2 грудня виявилося, що відео команди Bihus.info не відповідає дійсності.

А сам Ілля Кива заявив, що подаватиме на них до суду: “Я затравлю цих [цензура] в судах. Я змушу публічно перепрошувати кожного, хто кинув тінь на моє чесне ім’я”.

Депутат заявив, що команда розслідувачів взяла сторонні фото з сайту Державного бюро розслідувань та обманули, що це знайшли у нардепа. Денис Бігус стверджує, що команду розслідувачів підвело джерело.

“Настав час відповідати за все! За нафтопереробну установку, яку ви назвали жомовою ямою, за плагіат та помилки в науковій роботі, а за фактом – “недостатньо новизни”, за брехню із золотими зливками та пачками грошей. За все це ви бігтимете як собаки подерті, голі та босі!” – заявив Кива у Facebook.

Матеріал з обшуком Киви з сайту Bihus.info уже видалили. Сам Бігус перепросив за таку помилку. Він заявив, що це “його лажа” та “його факап”, заявив, що таке трапилося вперше за 8 років його діяльності. Журналіст-розслідувач також перепросив у ЗМІ та аудиторії, яка їм довіряє.

“Ми роками робимо все, аби берегти довіру та перевіряти кожну деталь. Тому нам особливо болісно, що так сталось”, – стверджує журналіст.

Ілля Кива поширив відеовідповідь і запевнив, що не є підписником Bihus.info та не передумав подавати до суду. Він також заявив, що буде домагатися закриття сайту (назвавши його при цьому “публічним домом”) і подасть заяву до Державного бюро розслідувань у зв’язку з витоками інформації з правоохоронних органів.