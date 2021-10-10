Ентоні Джошуа офіційно оголосив про бій-реванш з Олександром Усиком – уже відома дата.

Про це повідомляє спеціалізоване видання про бокс Bad Left Hook.

Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа підтвердив намір проведення реваншу з українським боксером Олександром Усиком.

Уже відома дата: бій відбудеться навесні 2022 року. За словами Хірна, його підопічний уже активно готується до поєдинку:

“Він повернувся до гри та зараз активно тренується. Сьогодні ми офіційно розпочинаємо матч-реванш”, – заявив промоутер.

Хірн визнав, що в ніч, коли Джошуа програв Усику, його підопічним було зроблено багато помилок, була неправильною стратегія та виконання. Однак, він все ж визнав блискучу гру українського боксера.

Зараз Ентоні Джошуа не має жодних інших планів і зацікавлений лише реваншем з Усиком, направивши на все усі свої сили й тренування.