Про це повідомляє спеціалізоване видання про бокс Bad Left Hook.
Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа підтвердив намір проведення реваншу з українським боксером Олександром Усиком.
Уже відома дата: бій відбудеться навесні 2022 року. За словами Хірна, його підопічний уже активно готується до поєдинку:
“Він повернувся до гри та зараз активно тренується. Сьогодні ми офіційно розпочинаємо матч-реванш”, – заявив промоутер.
Хірн визнав, що в ніч, коли Джошуа програв Усику, його підопічним було зроблено багато помилок, була неправильною стратегія та виконання. Однак, він все ж визнав блискучу гру українського боксера.
Зараз Ентоні Джошуа не має жодних інших планів і зацікавлений лише реваншем з Усиком, направивши на все усі свої сили й тренування.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.