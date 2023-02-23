Депутати Паланської сільської ради від політичної партії "Слуга народу" – Сергій Войченко та Сергій Поплавський побили керівника фракції партії "ВО "Черкащини" у Паланській сільській раді, депутата і волонтера – Петра Шаповала, який приїхав на могилу свого батька до села Родниківка Уманського району.

Про це інформує “dialogueparty.site”.

За матеріалами цього видання, винуватці нецензурною бранню та з погрозами, звернулись до Шаповала з претензією, що його візит до Родниківки “потрібно було спочатку погодити з ними та взяти у них дозвіл, аби приїхати на могилу батька”. Чоловіки вимагали від Шаповала негайно покинути їхню територію.

Повідомляється, що Шаповал відмовився, після чого його почали жорстоко бити руками та ногами, завдаючи удари в усі частини тіла. Войченко вдарив тяжким предметом у потилицю Шаповалу. Коли постраждалий впав та втратив свідомість, депутати від партії “Слуга народу” продовжили бити в грудну клітину Шаповала і потім поїхали з місця злочину.

За даними масмедіа, після їх від’їзду Шаповалу вдалось викликати швидку допомогу та поліцію. Каретою швидкої медичної допомоги його було доставлено до травматологічного відділення Уманської центральої районої лікарні.

Також додається, що на другий день Шаповала було переведено до Черкаської обласної лікарні для унеможливлення фальсифікації медичних документів Шаповала Петра щодо отриманих травм. За фактом скоєного злочину порушено кримінальну справу за умисне легке тілесне ушкодження.