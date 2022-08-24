Відповідне відео опублікували представники полку “Азов” у Telegram.

У привітанні захисники нагадують, що цього дня незалежній Україні виповнюється 31 рік, і зараз триває велика повномасштабна війна з одвічним ворогом за нашу свободу.

“Колись тут, на Хортиці, вирувало козацьке життя – за всіма канонами українства. Ця земля пам’ятає все: підступних московських царів, кожен крок їхнього війська і найважливіше – це те, чим закінчувалися будь-які домовленості з ними. Ані плин часу, ані розвиток цивілізованого суспільства не змінили сталі апетити варварського російського світу. Лукаві слова вже не царів, а президентів однаково нічого не варті, а всі дії Росії, як і раніше, націлені на руйнування та знищення всього українського. Але не цього разу”, – йдеться у привітанні захисників із полку “Азов”.

Окрім того, у привітанні зазначається, що українська нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців РФ за все скоєне ними століттями.

“Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені: часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ судилося розірвати саме нам, українцям”, – зазначили у привітанні українські захисники.

Також вони додали, що боротися з російськими загарбниками – завдання не з легких, але Україна обов’язково переможе.

“Це кажуть воїни того самого полку “Азов”, які вирвалися з пекла “Азовсталі”, де нас хотіли знищити. Криваво й підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер “Азов” у кожному з нас. “Азов” – це вся Україна! Одна! Єдина! Соборна! З Днем Незалежності, Україно!”, – привітали захисники “Азова”.