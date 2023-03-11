Про це повідомляє пресслужба підрозділу у Telegram.
Зазначається, що одна вежа розташовувалася поблизу села Крупець Курської області, а інша — біля Троєбортного Брянської області РФ.
“Силами протитанкової групи спецпідрозділу “KRAKEN” знищено дві автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській області”, — йдеться в повідомленні.
Комплекс “Муром-П” веде спостереження на 15 кілометрів вглиб України. Зазвичай їх використовують, аби коригувати роботу артилерії та надавати інформації диверсійно-розвідувальним групам.
ДОВІДКА: Спецпідрозділ “KRAKEN” — окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який сформували з ветеранів полку “Азов” та добровольців у березні 2022 року у Харкові. Підрозділ названий на честь міфічної гігантської істоти.
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