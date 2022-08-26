Бійці Легіону "Свобода Росії" закликали росіян приєднатись до лав Легіону. Свій заклик вони розмістили на фасаді посольства РФ у Києві

Про це повідомили у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

Для того, аби приєднатись до лав Легіону “Свобода Росії” потрібно звернутись до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат), заповнити анкету добровольця та після перевірки стати до лав Легіону.

Кожен, хто служитиме в Легіоні, підпише контракт та отримає всі права і забезпечення, передбачені для військовослужбовців Збройних сил України, адже Легіон “Свобода Росії” є штатним підрозділом ЗСУ.

У Telegram-каналі опублікували ексклюзивне відео розміщення заклику до служби у Легіоні, які самі учасники Легіону розмістили на фасаді посольства РФ у Києві.

Легіонери зазначили, що такий крок – це правильний напрямок розвитку україно-російських відносин, коли РФ буде визволена від путінської тиранії.