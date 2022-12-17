Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

Зазначається, що під час розвідки військовослужбовці спецпідрозділу “Омега” помітили що російські військові готують до штурму. У бік позицій українських військових, як пишуть в Нацгвардії, пересувалась російська техніка та солдати.

“Координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу. На іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами військових, на Вугледарському напрямку російська армія намагається просуватись при підтримці артилерії.