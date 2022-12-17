Бійці Національної гвардії України зірвали штурм окупаційних військ в районі Великої Новосілки, що в Донецькій області. Там захисники знищили техніку та кілька десятків солдатів ворожої армії.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

Зазначається, що під час розвідки військовослужбовці спецпідрозділу “Омега” помітили що російські військові готують до штурму. У бік позицій українських військових, як пишуть в Нацгвардії, пересувалась російська техніка та солдати.

“Координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу. На іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами військових, на Вугледарському напрямку російська армія намагається просуватись при підтримці артилерії.