Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі “Азову”.
На відео показано життя людей у підвалі під постійними обстрілами. Понад 50 днів маріупольці вимушені ховатись у приміщенні, оскільки російські окупанти практично не припиняються обстрілів та бомбардувань міста.
З відео стає зрозуміло, що у підвалі, в основному, перебувають жінки та діти. Є як немовлята, так і підлітки. Українські військові всіляко допомогають мирним мешканцям. Зокрема приносять їжу та смаколики для дітей.
Всупереч непростій ситуації, діти у підвалі грають в ігри та займаються рукоділлям. Зокрема одна дівчинка показала, власноруч сплетену корзинку. Діти розповіли, що у них все нормально, проте вони дуже хочуть вийти на вулицю, побачити сонце та, найголовніше, повернутись додому живими і обійняти своїх рідних, за якими вони дуже скучили.
Дві жінки розповіли, що перебувають у підвалі “Азовсталі” вже півтора місяця – з 5 березня. Відео, судячи з їх слів, знімали 21 квітня. Вони додали, що прибігли на завод після того, як обстріляли їхній будинок.
“Сподівались на “зелений” коридор, що виїдемо з міста. Але досі знаходимось тут”, – сказала одна із них.
Ще одна жінка повідомила, що зі сім’єю перебуває у сховищі з 2 березня. Вона також додала, що сповідається на гуманітарний коридор, оскільки у них вже закінчується їжа.
Всі люди у сховищі дуже просять про евакуацію до більш спокійних міст та закликають дати їм гарантії, що вони зможуть безпечно виїхати з Маріуполя, адже вони дуже хвилюються за своїх дітей.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.
- Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спільно з головою української делегації на перемовинах з РФ Давидом Арахамією готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі з представниками російської сторони щодо евакуації усіх військових та цивільних із заблокованого міста.