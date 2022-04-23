Українські захисники полку "Азов" опублікували відео з підвалів заводу "Азовсталь". Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі “Азову”.

На відео показано життя людей у підвалі під постійними обстрілами. Понад 50 днів маріупольці вимушені ховатись у приміщенні, оскільки російські окупанти практично не припиняються обстрілів та бомбардувань міста.

З відео стає зрозуміло, що у підвалі, в основному, перебувають жінки та діти. Є як немовлята, так і підлітки. Українські військові всіляко допомогають мирним мешканцям. Зокрема приносять їжу та смаколики для дітей.

Всупереч непростій ситуації, діти у підвалі грають в ігри та займаються рукоділлям. Зокрема одна дівчинка показала, власноруч сплетену корзинку. Діти розповіли, що у них все нормально, проте вони дуже хочуть вийти на вулицю, побачити сонце та, найголовніше, повернутись додому живими і обійняти своїх рідних, за якими вони дуже скучили.

Дві жінки розповіли, що перебувають у підвалі “Азовсталі” вже півтора місяця – з 5 березня. Відео, судячи з їх слів, знімали 21 квітня. Вони додали, що прибігли на завод після того, як обстріляли їхній будинок.

“Сподівались на “зелений” коридор, що виїдемо з міста. Але досі знаходимось тут”, – сказала одна із них.

Ще одна жінка повідомила, що зі сім’єю перебуває у сховищі з 2 березня. Вона також додала, що сповідається на гуманітарний коридор, оскільки у них вже закінчується їжа.

Всі люди у сховищі дуже просять про евакуацію до більш спокійних міст та закликають дати їм гарантії, що вони зможуть безпечно виїхати з Маріуполя, адже вони дуже хвилюються за своїх дітей.