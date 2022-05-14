Заступник командира полку "Азов" повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії їм вдалось ліквідувати майже 6 000 російських армійців у Маріуполі, серед яких - генерал.

Про це Святослав Паламар розповів під час Київського безпекового форуму.

Український воїн заявив, що попри кількісну та якісну перевагу російських загарбників, бійцям “Азову” вдається вчиняти спротив та знищувати ворога.

Зокрема з 24 лютого 2022 року “Азов” ліквідував майже 6 000 російських загарбників, серед яких і один генерал. Окрім цього, знищено і велику кількість військової техніки окупантів: 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки.

“Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися”, – сказав Паламар.

За його словами, серед ліквідованих російських окупантів армійці 150-ої дивізії, 68-го танкового полку, 83-тя бригада повітрянодесантних військ, 346-та бригада ГРУ, 22-га бригада спецпризначенців ГРУ, 9-ий полк морпіхів так званої “ДНР”, 810-та бригада чорноморського флоту, 155-та Тихоокеанська бригада, а також стратегічна та тактична авіація. Окрім цього, серед вбитих є найманці з ПВК “Вагнера” та бойовики з інших територій РФ і Кавказу.

“Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період, – наголосив він.

Паламар також нагадав, що російські окупанти продовжують атакувати “Азовсталь”, де вони перебувають разом з іншими українськими захисниками та додав, що бійці чинитимуть опір, поки буде змога.