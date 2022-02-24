Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що всі бюрократичні перепони для озброєння територіальної оборони усунуті, і бійці вже отримують автомати та гранатомети.

Про це він заявив в етері каналу “Прямий”, передає пресслужба “ЄС“.

Він зазначив, що розпочав свій день з наради на тлі початку російської агресії. Після цього зустрівся з президентом Зеленським, де підтримали його пропозицію про запровадження воєнного стану та обговорили, що саме ми можемо зробити для координації дій і що саме може зробити влада.

Порошенко наголосив, що територіальна оборона нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова.

За його словами, тероборона отримає засоби радіокомунікації, речове, медичне, бойове забезпечення, автомобілі.

“Ми маємо зараз дуже важкий період. Але я завжди – з 2014 по 2019 роки залишався оптимістом. Оптимістом залишаюсь і зараз. Правда з нами. Господь з нами. І перемога буде за нами!”, – переконаний лідер “ЄС”.