Про це він заявив в етері каналу “Прямий”, передає пресслужба “ЄС“.
Він зазначив, що розпочав свій день з наради на тлі початку російської агресії. Після цього зустрівся з президентом Зеленським, де підтримали його пропозицію про запровадження воєнного стану та обговорили, що саме ми можемо зробити для координації дій і що саме може зробити влада.
Порошенко наголосив, що територіальна оборона нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова.
За його словами, тероборона отримає засоби радіокомунікації, речове, медичне, бойове забезпечення, автомобілі.
“Ми маємо зараз дуже важкий період. Але я завжди – з 2014 по 2019 роки залишався оптимістом. Оптимістом залишаюсь і зараз. Правда з нами. Господь з нами. І перемога буде за нами!”, – переконаний лідер “ЄС”.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона проводитиметься протягом 90 діб.
- Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.