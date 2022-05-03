Верховна рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким бійці територіальної оборони України більше не обмежені територіями своєї громади й зможуть виконувати завдання в районах ведення бойових дій. За це проголосували 338 нардепів.

Відповідне рішення зареєстровано на офіційному порталі парламенту.

Зазначено, що ці зміни до закону “Про основи національного спротиву” нададуть можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями ЗСУ в районах ведення воєнних або бойових дій незалежно від того, до якого регіону вона “прив’язана”.

На думку ініціаторів законопроєкту, це “забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони та в цілому підвищить рівень обороноздатності України”.