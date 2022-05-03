Відповідне рішення зареєстровано на офіційному порталі парламенту.
Зазначено, що ці зміни до закону “Про основи національного спротиву” нададуть можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями ЗСУ в районах ведення воєнних або бойових дій незалежно від того, до якого регіону вона “прив’язана”.
На думку ініціаторів законопроєкту, це “забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони та в цілому підвищить рівень обороноздатності України”.
- Нагадаємо, особи, що постраждали через війну РФ проти України, матимуть змогу отримати безоплатну правову допомогу. За відповідний законопроєкт проголосували 335 народних депутатів.
- Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.