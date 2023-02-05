Українські захисники вирушили на навчання з комплексами протиповітряної оборони SAMP-T. Система має надійти до України вже навесні від Франції та Італії.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. За його словами, вони вже в дорозі.