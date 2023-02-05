Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. За його словами, вони вже в дорозі.
Микола Олещук подякував Франції та Італії за посилення протиповітряної оборони України. Військові ЗСУ мають закінчити навчання навесні. Бійці разом з системами SAMP-T повернуться в Україну.
“Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba”, — додав Олещук.
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