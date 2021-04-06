Офіцерів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Так, у вагоні №126 потяга “Київ – Костянтинівка” двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Їх було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яким передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

У зв’язку з інцидентом у Держспецзв’язку розпочали службове розслідування.

“На цей час військовослужбовці знаходяться у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області. Для встановлення обставин на місце події виїхало керівництво служби”, – зазначили у пресслужбі.

У Держспецзв’язку додали, що кореспонденція, яку перевозили офіцери, збережено та доставляється за маршрутом адресатам.