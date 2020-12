Про це повідомляє The New York Times.

Їхні опоненти вийшли на акцію в підтримку новообраного. Усе закінчилося сутичками між різними політичними таборами. Щонайменше четверо людей отримали ножове поранення, один демонстрант – вогнепальне. Правоохоронці затримали 23 протестувальників.

За інформацією медиків, постраждалі отримали важкі травми. Крім того, невеликі поранення в ході заворушень отримав один офіцер поліції. Всього було госпіталізовано вісім осіб.

Stealing a Black Lives Matter banner. From a church. https://t.co/C4blgjBwFk — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) December 13, 2020

This protester just shot a counter-protester as Antifa counter-protesters were walking protesters out to the parking lot. #Washington #portland #protest #olympia pic.twitter.com/gtThORFJan — Independent Media PDX (@NDpendentPDX) December 12, 2020

Good morning from the WA State Capitol in Olympia where several groups will be meeting this afternoon including Trump supporters and counter-protestors. A wedding party is here as some of the Trump supporters begin to arrive. #OlympiaProtest pic.twitter.com/zZQKLayTGs — Shauna Sowersby (@Shauna_Sowersby) December 12, 2020

HAPPENING NOW: Large crowds continue to gather in Washington DC to #StopTheSteal. The people of this country will not allow this election to be stolen!

pic.twitter.com/iDtA0F0PRi — Anne Elizabeth (@AnneElizabethUS) December 13, 2020

Зазначається, що в Олімпії був затриманий підозрюваний у стрілянині. У поліції заявляють, що як прихильники, так і противники Трампа готові до насильства.

In case you’re wondering right now, There was a second #Trump post-election match that took place this afternoon in Washington, DC. Hundreds of #ProTrump supporters had arrived in Freedom Plaza, chanting F*ck Antifa and USA on a short march from outside the Hotel Harrington. pic.twitter.com/tDprpdymjy — Anthony Buchanan (@anthonyscountry) December 12, 2020

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів тривав довше, ніж зазвичай, деякі штати навіть перераховували бюлетені. Після всіх бюрократичних процедур перемогу таки оголосили за Джозефом Байденом. Утім Дональд Трамп своєї поразки не визнає. А вибори називає сфальсифікованими. Хоча переконливих доказів для цього не наводить.