Про це повідомляє The New York Times.

Їхні опоненти вийшли на акцію в підтримку новообраного. Усе закінчилося сутичками між різними політичними таборами. Щонайменше четверо людей отримали ножове поранення, один демонстрант – вогнепальне. Правоохоронці затримали 23 протестувальників.

За інформацією медиків, постраждалі отримали важкі травми. Крім того, невеликі поранення в ході заворушень отримав один офіцер поліції. Всього було госпіталізовано вісім осіб.

Зазначається, що в Олімпії був затриманий підозрюваний у стрілянині. У поліції заявляють, що як прихильники, так і противники Трампа готові до насильства.

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів тривав довше, ніж зазвичай, деякі штати навіть перераховували бюлетені. Після всіх бюрократичних процедур перемогу таки оголосили за Джозефом Байденом. Утім Дональд Трамп своєї поразки не визнає. А вибори називає сфальсифікованими. Хоча переконливих доказів для цього не наводить.