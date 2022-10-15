Про це він повідомив у своєму Telegram.
У дописі Гладков зауважив, що “в нас знову обстріл”. Один зі снарядів влучив у нафтобазу на території Бєлгородського району. Внаслідок чого виникла пожежа.
За його словами, станом на 16:17 полум’я вдалося приборкати. Наразі ліквідують наслідки пожежі.
Нагадаємо, що вчора у Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Наразі в частині міста зникло світло. Також тоді в частині міста зникло світло. Водночас у деяких районах можна було почути вибухи.
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