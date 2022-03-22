Лідер парії “Національний Корпус“, перший командир полку "Азов" про стратегічну ситуацію на фронті, що вона може спричинити та про те, як діяти Україні в обставинах, які склалися.

Таку заяву очільник Національного Корпусу зробив у відеозверненні.

У записі Білецький говорить про загальну ситуацію на фронті. Наразі в місцях проведення бойових дій є відносне затишшя, каже політик. На його думку, це відбувається через те, що росіяни повторили досвід штурму Грозного 1995 року в масштабі цілої України.

Проблема для росіян в тому, що вони повторили не дуже втішний для них досвід штурму Грозного в масштабах величезної європейської країни. В чому була помилка росіян і таке позорище для них під час штурму Грозного? Вона була перш за все в тому, що росіяни замість військової операції вирішили провести поліцейсько-військову операцію. Тобто вони віддали перевагу поліцейсько-політичним мотивам над військовою доцільністю.

На думку Білецького, це полягало у тому, що замість того, аби поступово рухатися в місто, закріплюватися квартал за кварталом, контролювати логістичні шляхи, росіяни вирішили діяти “нахрапом”. Вони рушили в центр міста всією своєю армадою з 250 одиниць техніки і 5000 солдатів і зайняли пошту, президентський палац і заявили про повернення російської адміністрації до Чечні.

Очільник партії “Національний корпус” зауважує, що основне завдання, яке ставилося перед російськими військовими в Грозному — це було підняття російського прапора над палацом Дудаєва. Це призвело до того, що всі логістичні та транспортні шляхи виявилися перерізаними, а переважна більшість військ не була розгорнута в бойовий порядок. Після цього російські війська, які зайшли до міста були знищені, каже Білецький.

Білецький пояснює проведення такої історичної паралелі між штурмом Грозного та вторгненням в Україну тим, що росіяни знову вирішили провести “поліцейсько-військову операцію”. Розрахунок був більше політико-психологічний, аніж військовий. Завданням було “контурно позначити” охоплення Києва, Харкова, провести наступ на півдні. Андрій Білецький вважає, що росіяни сподівалися на те, що українська армія не зможе встояти та зламається і що потрібно буде лише підняти російські прапори над адміністративними будівлями.

Вийшло плюс-мінус так, як в Чечні. Тільки з врахуванням того, що вони мають справу з українською армією, а не ічкерійськими добровольчими підрозділами. Українська армія це професійна та сучасна армія, хоч і значно менша за російську.

Ще одним фактором провалу вторгнення став той факт, що зараз росіяни стикаються з опором 40-ка мільйонного українського народу, а не мільйонного чеченського народу, каже Білецький. Росіяни не можуть захистити логістичні шляхи, не можуть забезпечити тилове забезпечення. Через це велику кількість техніки ворог кидає на полі бою. Також це спричинило дефіцит боєприпасів у росіян.

На думку Білецького, РФ ще має людський та технічний ресурс для продовження війни, проте режим Путіна не має можливості відступити через те, що поразка в Україні означатиме поразку наявного в Росії режиму. РФ буде продовжувати змушувати Україну до капітуляції або буде намагатися знищити українську державність, каже лідер “Національного корпусу”. Він вважає, що для цього країні-окупанту знадобиться провести значну кількість дій. Так, наприклад, відомо про те, що в Росії починають розконсервацію старої техніки, яка зберігається на складах.

Білецький зауважив, що попри те, що у Росії ще є значна частина військової техніки, українці не мають прагнути “домовитися” з окупантами, оскільки це буде принизливо для українців та це шкодитиме національним інтересам нашої держави. Лідер “Національного корпусу” додав. що та техніка, яку ворог використовуватиме надалі, буде гіршою за ту, яка є зараз. А військовослужбовці, яких РФ відправлятиме на війну зараз, будуть ще менш кваліфікованими за тих, які зараз воюють проти України.

На його думку, ворог буде продовжувати військовий тиск на Україну, попри те, що техніка, і рядові солдати, і командування буде помітно гіршим за те, яке є зараз. Після провалу “поліцейської операції” росіяни почнуть ставити перед собою більш реалістичні цілі, вважає Білецький. Ворог може проводити атаки на 2-3 напрямках, замість 5-6 як планував від початку. Ці атаки будуть проводитися поетапно, а не одночасно.І це вже буде військова операція, оскільки ворог буде намагатися зосереджувати необхідні ресурси для кожного етапу атаки.

Для протидії цьому Білецький пропонує створити угруповання військ, яке буде складатися з 3-4 механізованих бригад, однієї танкової і бажано артилерійської, які зможуть контратакувати та вирішувати тактичні завдання на кожному з атакованих напрямків. Політик вважає, що таке угруповання військ має стати “пожежною командою”, яка має постійно перебувати у русі та перекидатися на напрямки, які перебувають під найбільшою загрозою. Андрій Білецький додає, що створити таке угруповання військ Україні буде складно через те, що в нашій країна є обмежена кількість військової техніки. Тому, каже він, доводиться сподіватися на підтримку західних союзників, які можуть постачати Україні озброєння.

Політик вважає, що війну варто перевести значну частину війни на логістичні шляхи, оскільки знищена цистерна з пальним може бути важливішою за знищений танк ворога. У росіян є кількісна перевага в техніці, проте це ж є і їх слабким місцем, оскільки чим більше техніки, тим більше має бути і палива та боєприпасів.