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Білецький закликав деблокувати Маріуполь: 3 тис захисників міста б’ються за межею людських можливостей з 14 тис росіян

Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький записав звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та усього світу. Оборонці міста відчайдушно стримують 14-тисячне російське угрупування, але Маріуполю критично потрібна деблокада.

Четвер, 17 березня 2022, 22:36
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Про це він повідомив під час звернення.

“Захисники Маріуполя б’ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України й багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угрупування. Вони скували своїми діями понад 10% всіх окупаційних сил Росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців або козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком”, — наголосив Білецький.

Проте Маріуполь наразі знищується, воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. Окупанти, що не мають ані уявлення про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни, знищують школи, лікарні, дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті.

Він зауважив, що Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки у Facebook та Instagram. Маріуполю потрібна деблокада.

Білецький зазначив, що необхідно врятувати українських героїв, врятувати українське місто. Та наголосив, що кожен день до нього звертаються сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів, всі говорять одне й те же саме.

“Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємося на вас. Ми працюємо по ворогу заради вас. Вся армія готова йти на деблокаду. Чекаємо наказу”, — заявив Андрій Білецький.

Теги: Андрій Білецький, деблокуйте місто, Маріуполь, російсько-українська війна

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