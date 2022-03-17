Білецький закликав деблокувати Маріуполь: 3 тис захисників міста б’ються за межею людських можливостей з 14 тис росіян

Про це він повідомив під час звернення.
“Захисники Маріуполя б’ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України й багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угрупування. Вони скували своїми діями понад 10% всіх окупаційних сил Росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців або козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком”, — наголосив Білецький.
Проте Маріуполь наразі знищується, воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. Окупанти, що не мають ані уявлення про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни, знищують школи, лікарні, дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті.
Він зауважив, що Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки у Facebook та Instagram. Маріуполю потрібна деблокада.
Білецький зазначив, що необхідно врятувати українських героїв, врятувати українське місто. Та наголосив, що кожен день до нього звертаються сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів, всі говорять одне й те же саме.
“Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємося на вас. Ми працюємо по ворогу заради вас. Вся армія готова йти на деблокаду. Чекаємо наказу”, — заявив Андрій Білецький.
- Нагадаємо, у середньому за добу на Маріуполь російські війська скидають від 50 до 100 авіабомб. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, майже 30% – вже не вдасться відновити.
- Російські окупанти, відповідальні за скидання надпотужної бомби на приміщення Маріупольського драматичного театру, де ховалися 1500 місцевих мешканців, тепер не дають дістати їх з-під завалів – обстрілюють кожного, хто наближається.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.
- В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.
- Українська волонтерка, медик-доброволець, громадська активістка, депутатка Київської міської ради IX скликання, доброволець 1-й ОШР ДУК “Правий Сектор”, керівниця медичної служби “УЛЬФ” Аліна Михайлова закликала до деблокади Маріуполя.