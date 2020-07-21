Згідно з прогнозами вчених, білі ведмеді можуть зникнути вже до кінця століття, якщо людство не докладе більше зусиль для боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Вчені зазначають, що деякі популяції білих ведмедів вже досягли меж виживання, оскільки площі, покриті арктичним морським льодом, скорочуються. Через те, що великі частини льоду ламають, тваринам доводиться долати великі відстані в пошуках їжі для себе і своїх дитинчат.

Міжнародний союз охорони природи вважає, що білі ведмеді знаходяться під загрозою вимирання, а зміна клімату є ключовим фактором скорочення їхньої популяції.

“Показ того, наскільки велика загроза для різних популяцій білих ведмедів, – це ще одне нагадування про те, що ми повинні діяти зараз, щоб запобігти гірші з майбутніх проблем, з якими стикаємося всі ми”, – зазначив один з дослідників – доктор Стівен Амструп.