Про це повідомили пресслужби Держбюро розслідувань та ГУ Нацполіції в Черкаській області.
За версією слідства, в п’ятницю, 5 лютого, 28-річний потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місті Городище. До гаража зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка до відділу поліції.
Там двоє старших дільничних планували отримати від чоловіка пояснення з приводу можливого вчинення ним крадіжок. З метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець.
Після вони вдягли на чоловіка кайданки та почали бити його руками, ногами, пляшкою з водою та шлангом від вогнегасника. Все це відбувалося у службовому кабінеті. Внаслідок цього чоловік отримав забої м’яких тканин обличчя, голови та спини та втратив кілька зубів.
В суботу, 6 лютого, до поліції надійшло повідомлення про те, що побитий чоловік звернувся до Городищенської місцевої лікарні. Там же він повідомив, що до побиття причетні поліціянти.
Було проведено перевірку, за результатами якої у неділю, 7 лютого, поліціянтам повідомили про підозру у вчиненні катування з метою отримати від потерпілого відомості та визнання, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).
Начальник ГУНП у Черкаській області Михайло Куратченко відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та поліціянтів, яким було повідомлено про підозри. Вирішується питання про обрання підозрюваних запобіжних заходів.
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