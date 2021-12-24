Про це повідомляє міжнарожна служба новин ВВС.
Науковці вважали рибу мілководним видом, який живе в захищених бухтах, однак зараз помітили її на глибині 150 м біля дикого південного узбережжя Тасманії.
Дослідники зауважили, що помітили рибу на записі глибоководної камери, зробленому в цьому морському парку раніше.
“Це захопливе відкриття дає надію на подальше виживання рожевих риб з долоньками, оскільки очевидно, що в них ширше середовище проживання та поширення, ніж вважалося раніше”, – повідомив провідний дослідник і морський біолог, а також доцент Університету Тасманії Невілл Барретт.
Побоюючись за виживання виду, чиновники нещодавно класифікували цю рибку як вид, що знаходиться під загрозою зникнення.
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