Про це повідомляє міжнарожна служба новин ВВС.

Науковці вважали рибу мілководним видом, який живе в захищених бухтах, однак зараз помітили її на глибині 150 м біля дикого південного узбережжя Тасманії.

Дослідники зауважили, що помітили рибу на записі глибоководної камери, зробленому в цьому морському парку раніше.

“Це захопливе відкриття дає надію на подальше виживання рожевих риб з долоньками, оскільки очевидно, що в них ширше середовище проживання та поширення, ніж вважалося раніше”, – повідомив провідний дослідник і морський біолог, а також доцент Університету Тасманії Невілл Барретт.

Побоюючись за виживання виду, чиновники нещодавно класифікували цю рибку як вид, що знаходиться під загрозою зникнення.