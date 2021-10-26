Про це повідомив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі у Twitter.

Міністр міграції заявив, що сьогодні біля берегів острова Хіос потонув непридатний для плавання човен, з допомогою якого 27 мігрантів намагалися потрапити в Грецію.

У рятувальній операції брали участь 10 суден та два гелікоптери. 22 осіб вдалося врятувати, чотири дитини віком від 3 до 14 років загинули, ще одна людина зникла безвісти.

На непридатних для використання перевантажених човнах мігрантів перевозили злочинні угрупування контрабандистів. Задля наживи вони ризикують життями людей, і біля берегів Греції такі випадки – не рідкість.

22 врятованих зараз на суші отримують медичну допомогу.