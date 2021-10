Про це повідомив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі у Twitter.

Міністр міграції заявив, що сьогодні біля берегів острова Хіос потонув непридатний для плавання човен, з допомогою якого 27 мігрантів намагалися потрапити в Грецію.

Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children – all between the ages of 3 and 14 – are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD

