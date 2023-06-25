В інтерв'ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Зауважується, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

Окрім цього, до аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

“[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби”, ― повідомив Буданов.

Глава ГУР України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також зазначив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля чотирьох із шести енергоблоків станції.

На його переконання, ситуація “ніколи не була такою серйозною, як зараз”.

За словами Буданова, наказ держави-агресорки здійснити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха РФ розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Також, зауважив глава ГУР, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту.

Зауважимо, що 23 червня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що мінування росіянами Запорізької АЕС становить ядерну загрозу й закликали міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС.

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків аварії на Запорізькій АЕС, якщо російські окупаційні війська здійснять черговий теракт. За його словами, в Україні вже розгорнуті відповідні штаби.

24 червня “Енергоатом” зазначив, що попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.