Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Зауважується, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.
Окрім цього, до аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.
“[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби”, ― повідомив Буданов.
Глава ГУР України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також зазначив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля чотирьох із шести енергоблоків станції.
На його переконання, ситуація “ніколи не була такою серйозною, як зараз”.
За словами Буданова, наказ держави-агресорки здійснити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха РФ розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.
Також, зауважив глава ГУР, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту.
Зауважимо, що 23 червня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що мінування росіянами Запорізької АЕС становить ядерну загрозу й закликали міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС.
Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків аварії на Запорізькій АЕС, якщо російські окупаційні війська здійснять черговий теракт. За його словами, в Україні вже розгорнуті відповідні штаби.
24 червня “Енергоатом” зазначив, що попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтвердило мінування ставка-охолоджувача тимчасово окупованої росіянами Запорізької АЕС, але попередило, що станцію заміновано за периметром та в деяких місцях усередині.
- У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якій пропонується розцінювати застосування ядерної зброї Росією проти України як напад на країни НАТО.