Неподалік японських островів Ідзу сталися два потужні землетрус магнітудою 5 та 4,9 бали. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Поштовхи були зафіксовані 21 грудня у на глибині 10 км о 18.46 за київським часом. Попередження про загрозу цунамі не було. Немає інформації про постраждалих та збитки.

Також повідомляється, що за декілька хвилин до цього землетрусу біля островів Ідзу стався поштовх із магнітудою 4,9.

Острови Ідзу – це група вілканічних островів у західній частині Тихого океану. Розташовані на сході Японського архепелагу. Витягнуті з півночі на південь. Адміністративно належать префектурі Токіо.

До середини 19 століття входили до складу провінції Ідзу. Є продовженням вулканічної гряди Фудзі. Складаються з семи головних островів Ідзу та південних малих островів. Загальна площа островів становить 301,39 км², а населення — 24 960 осіб. Найвища точка — гора Нісі, вистою 854 м.