Поруч з будівлею консульства Російської Федерації у Нью-Йорку (США) відбувся мітинг на підтримку України після того, як РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні 10 жовтня.

Про це повідомляють #Букви.

Після того, як 10 жовтня Росія масовано обстріляла українські міста, у різних куточках світу пройшли мітинги на підтримку України.

Один із них – поруч з консульством Росії у Нью-Йорку.

Люди вийшли на мітинг з українськими стягами та плакатами, на яких, зокрема, були заклики закрити небо над Україною.

Одна з учасниць мітингу тримала плакат з написом “геноцид”. Окремі букви у слові були зображені у вигляді гойдалок та каруселі, адже під час обстрілу одна з ворожих ракет впала на дитячому майданчику Києва.

Додамо, що внаслідок масованого обстрілу України 10 жовтня загинуло 19 осіб, 105 отримали поранення.