В Польщі під час виконання службових обов'язків біля кордону з Білоруссю загинув військовослужбовець. Це не пов'язано з мігрантами на кордоні.

Про це повідомило польське державне агентство PAP.

Зазначається, що подробиці трагедії, яка сталася вдень 13 листопада, поки невідомі.

Однак також інформується, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті сторони не мають відношення та це не пов’язано з мігрантами на кордоні.

Він служив у резерві 11-ї Любуської дивізії та не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його відправили на службу близько тижня тому та з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин підтвердив у своєму профілі Twitter, що це відбулося неподалік кордону з Білоруссю.

“Дуже сумна новина. Солдат 11-ї Любуської дивізії загинув під час виконання службових обов’язків. Співчуття моїм близьким”, – написав він.

Bardzo smutna wiadomość. Żołnierz @11LDKPanc zmarł w czasie pełnienia służby. Wyrazy współczucia dla najbliższych. https://t.co/KjP10wSoow — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.