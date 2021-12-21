Біля північно-східного узбережжя Мадагаскару затонуло вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів. Загинули щонайменше 17 людей.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів.

Згідно з повідомленням, щонайменше 45 людей було врятовано, 68 людей зникли безвісти.

Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.

Генеральний директор Агентства морських та річкових портів Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстровано як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.