Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів.
Згідно з повідомленням, щонайменше 45 людей було врятовано, 68 людей зникли безвісти.
Генеральний директор Агентства морських та річкових портів Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстровано як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.
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