Білоруські антиурядові активісти взяли на себе відповідальність за атаку безпілотника на російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" біля столиці Білорусі Мінська в неділю, 26 лютого.

Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що радник білоруської опозиціонерки Світлани Ціхановської Франак Вячорка написав у Twitter, що це найуспішніша диверсія з початку 2022 року. З початку вторгнення Росії в Україну рік тому в Білорусі та в прикордонних з Україною регіонах Росії відбулося кілька диверсій.

Зазначено, що в результаті двох вибухів на авіабазі “Мачулищі” під Мінськом постраждали передня і центральна частини літака, а також антена радара.

Довідка: А-50 – це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС), сконструйований в часи СРСР та прийнятий на озброєння в 1989 році. А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс “Джміль”, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Також додається, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не брав прямої участі у війні Росії проти України, але він дозволив її силам використовувати території держави як плацдарм на початку вторгнення рік тому. РФ і РБ створили в Білорусі спільну військову частину і провели численні навчання. До Білорусі було перекинуто кілька російських бойових літаків і літаків раннього попередження та управління.

“Я пишаюся всіма білорусами, які продовжують протистояти російській гібридній окупації Білорусі та боряться за свободу України”, – написала Ціхановська у Twitter.