Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у перші дні війни було багато стрілянини поблизу Офісу президента України.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв’ю BBC.

“Стрілянини в перші дні було немало. Я не хочу казати про кількість людей, яких поклали у перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була мережа, було опрацьовано багато моментів”, – зазначив секретар РНБО.

Данілов подякував охороні президента, УДО, котре охороняло і охороняє урядовий квартал, а також всім українським військовим.

Відповідаючи на запитання, чи знає він, хто мав би очолити маріонетковий уряд у разі захоплення росіянами Києва, він наголосив, що не може називати імен, проте натякнув, що це – люди у погонах.

Водночас, за словами секретаря РНБО, це точно були не Медведчук, не Мураєв, не Царьов і не Янукович.