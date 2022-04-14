Про це Олексій Данілов розповів в інтерв’ю BBC.
“Стрілянини в перші дні було немало. Я не хочу казати про кількість людей, яких поклали у перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була мережа, було опрацьовано багато моментів”, – зазначив секретар РНБО.
Данілов подякував охороні президента, УДО, котре охороняло і охороняє урядовий квартал, а також всім українським військовим.
Відповідаючи на запитання, чи знає він, хто мав би очолити маріонетковий уряд у разі захоплення росіянами Києва, він наголосив, що не може називати імен, проте натякнув, що це – люди у погонах.
Водночас, за словами секретаря РНБО, це точно були не Медведчук, не Мураєв, не Царьов і не Янукович.
- Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада знала про плани Кремля щодо нападу. Водночас вторгнення очікувалось не 24 лютого, а 22-го.
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що російсько-українська війна триватиме місяцями, а, може, й довше. Він також виклав позицію президента США Джо Байдена стосовно його характеристики дій РФ в Україні як “геноциду”.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- Раніше про те, що називати дії РФ в Україні геноцидом є “абсолютно правильно”, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.