Про це повідомляє науковий журнал Science Alert.

Археологи знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно 1000 років тому в Уака-Санта-Роса-де-Пукала (північний захід Перу).

Чотири скелети: двоє дітей, підліток та один дорослий, належать до культури Варі.

“Ці чотири скелети являють собою перші відомі в регіоні приклади людських жертв цивілізації Варі”, – сказав Едгар Бракамонте Левано, директор розкопок і археолог-дослідник з музею Королівських гробниць Сіпана.

Під час розкопок дослідники також виявили скелети восьми принесених у жертву морських свинок, кількох альпак і лам. Там же археологи знайшли горщики, пляшки та ніж із лезом у формі півмісяця.

Ці жертви, скоріш за все, були частиною ритуалу перед побудовою культових споруд, знайдених неподалік.

Цивілізація варі процвітала вздовж гір і узбережжя сучасного Перу приблизно з 500 до 1000 р. н.е. Люди варі були відомі своїм тонко тканим текстилем і скульптурною керамікою, а також своїми дорогами й терасним землеробством.

Хоч точна структура суспільства Варі залишається відкритою для обговорень, археологи знайшли докази того, що їх релігія була глибоко переплетена з політикою і що жінки були включені до найвищих рівнів управління.

Інші 25 знайдених скелетів на цьому місці належали до культури Мочіка, або Моче. Ця цивілізація процвітала на території нинішнього Ламбаєке приблизно зі 100 до 700 р. н.е., а пізніше її витіснили вари.

На відміну від мистецтва Варі, яке прагне до абстрактних форм і візерунків, мистецтво Моче славиться своїм більш буквальним, натуралістичним стилем. Це дозволяє легко відрізнити артефакти двох культур.