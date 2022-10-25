Про це повідомив Сейсмологічний інститут Університету Гельсінкі.

За словами сейсмологів, для подібних територій це досить рідкісне явище. Магнітуда поштовху коливалася від 1,4 до 2 балів, тому припускають, що це були нові вибухові сигнали.

“Їхнє місцеперебування встановлено та ідентифіковано. Це сигнали вибуху. Це точно не землетрус”, — наголосили сейсмологи.

Поки що вони розглядають дві причини вибухів. Першою з них є поглиблення судноплавного каналу або проведення військових навчань, наприклад, коли підривають міни чи глибинні заряди тощо.

Видання Ilta-Sanomat додало, що поштовхи відбулися в російських територіальних водах. Йдеться про район міста Приморськ 20 жовтня.

У вересні сталися перші два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 01:03. Новий витік було виявлено 29 вересня.