На дні Фінської затоки зафіксовано нові підводні вибухи біля "Північного потоку". Вони відбулися 20 та 21 жовтня.

Про це повідомив Сейсмологічний інститут Університету Гельсінкі.

За словами сейсмологів, для подібних територій це досить рідкісне явище. Магнітуда поштовху коливалася від 1,4 до 2 балів, тому припускають, що це були нові вибухові сигнали.

“Їхнє місцеперебування встановлено та ідентифіковано. Це сигнали вибуху. Це точно не землетрус”, — наголосили сейсмологи.

Поки що вони розглядають дві причини вибухів. Першою з них є поглиблення судноплавного каналу або проведення військових навчань, наприклад, коли підривають міни чи глибинні заряди тощо.

Видання Ilta-Sanomat додало, що поштовхи відбулися в російських територіальних водах. Йдеться про район міста Приморськ 20 жовтня.

У вересні сталися перші два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 01:03. Новий витік було виявлено 29 вересня.