Грузинський опозиційний рух "Дроа" анонсував проведення акції протесту біля російсько-грузинського кордону через збільшення потоку росіян, які втікають з Росії через мобілізацію.

Про це повідомляє видання “Грузия Online”.

За словами організаторів акції, безпрецедентний потік російських громадян, які в’їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки й економіки, до того ж, країна не готова впоратися з таким потоком російських мігрантів.

Крім того, організатори зазначили, що на тлі підтвердженої співпраці ФСБ Росії та Служби державної безпеки Грузії неможливо встановити, хто перетинає кордон.

Акція відбудеться завтра, 28 вересня, о 15 годині. За заявою грузинської влади, запроваджувати візовий режим або закривати кордони для громадян РФ не планується.

Варто зазначити, що уряд Росії оголосив про рішення створити мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією. Його відкриють безпосередньо на прикордонному пункті.

Російська влада ухвалила рішення забирати призовників, котрі намагаються залишити країну, аби не вступати до лав ЗС РФ. Найближчим часом мобільний військкомат розгорнуть на КПП “Верхній Ларс”.

Зазначено, що на цьому КПП буде дозволено піший перехід через кордон із Грузією. Російське видання SOTA додало, що у сторону пропускного пункту помітили рух колони військової техніки РФ.

Нагадаємо, що з першого дня, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, тисячі росіян намагаються залишити країну. Одразу після його виступу 21 вересня росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Єревана. Потоки громадян РФ ринули і до Грузії. Фіксувалися випадки, як вони пересаджувалися на самокати або велосипеди, передає SOTA.